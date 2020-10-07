منتخب اسكتلندا يعلن إصابة لاعبه بـ كورونا وعزل المخالطين ومن ضمنهم ظهير أرسنال

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 16:55

كتب : FilGoal

تيرني - أرسنال

أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم إصابة لاعب وسط المنتخب وساوثامبتون، ستيوارت أرمسترونج بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليتم عزله لمدة 10 أيام بداية من يوم الفحص، الثلاثاء 6 أكتوبر.

كيران تيرني

النادي : أرسنال

أرسنال

وأشار البيان إلى أن لاعبين وعضوين من الجهاز الفني خالطا اللاعب وبالتالي سيخضعون جميعا لفحص لمدة 14 يوما بداية من الثلاثاء وسيغيبون عن المباريات.

وأوضح البيان أن المخالطين هم، كيران تيرني لاعب أرسنال وريان كريستي لاعب سيلتك، وأحد أخصائي العلاج الطبيعي وكذلك أحد أخصائي تدليك.

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وقال البيان إن جون ماكلين رئيس الطاقم الطبي للمنتخب يتواصل بشكل دائم مع الحكومة الاسكتلندية ومستشاريها من أجل تقييم الوضع الحالي.

وصرح ستيف كلارك مدرب المنتخب: "من الواضح أنها أنباء مخيبة لكن أهم شيء هي أمان وسلامة الأفراد المصابين والمجموعة بالكامل".

وتابع "بمجرد أن تم إبلاغنا بالحالات، الرئيس الاستشاري للقسم الطبي سارع بالتواصل مع الحكومة الاستكلندية، والتي نبهت فريق الحماية المحلي".

منتخب اسكلتندا يواجه نظيره إسرائيل ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2021 يوم الخميس.

في اسكتلندا تصفيات يورو 2021
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