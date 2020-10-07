الشامي: هدفنا تواجد الإسماعيلي في مكان أفضل بجدول الدوري

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 16:37

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

يسعى محمد الشامي لاعب الإسماعيلي أن يتواجد فريقه في مكان أفضل بجدول الدوري.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

وقال الشامي في تصريحات لموقع الإسماعيلي: "حققنا فوزا صعبا على فريق لا يستهان به وعلى الملعب الذي يعتاد خوض مبارياته عليه".

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وتابع "لا بد أن نواصل حصد النقاط في اللقاءات المتبقية للفريق من أجل وضع الفريق في مكانة أفضل الموسم الحالي".

وأضاف "سيتم غلق صفحة مواجهة الإنتاج الحربي والآن التركيز على لقاء المصري".

ويلعب الإسماعيلي أمام المصري يوم الجمعة في اللقاء المؤجل بينهما.

وأتم الشامي تصريحاته "هدفنا إسعاد الجماهير التي تستحق أكثر من ذلك".

الإسماعيلي محمد الشامي
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