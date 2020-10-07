إيندهوفن يقدم جوتزة.. "هبة الرب التي كنا نأمل بها"

قدم نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي لاعبه الجديد ماريو جوتزة (28 عاما) والذي انضم بعقد يمتد لمدة عامين في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند.

وصرح جوتزة قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة، أنا هنا وسأمنح كل ما لدي للفريق ومشجعي أيندهوفن".

وأضاف "أشعر أنني مرحب بي للغاية هنا ويتم تقديري بشكل جيد، هذا أمر جيد لأي لاعب".

وصرح جون دي يونج مدير الكرة في بي إس في أيندهوفن عن الصفقة قائلا: "ماريو أصبح مهتما بعدما تواصل معه مدربنا روجر شميدت".

وواصل "في النهاية، أثبت أنه هبة الرب التي كنا نأمل بها، نحن سعداء لتوقيعه عقدا معنا. فخورون للغاية".

صاحب الـ28 عاما عاد إلى دورتموند في صيف 2016 بعد 3 سنوات مع بايرن ميونيخ، بمبلغ 22 مليون يورو، لكنه لم ينجح في تقديم الإضافة المرجوة، خاصة بعد تراجع مستواه وتألق جادون سانشو وثورجان هازارد وماركو رويس وجوليان براندت وفقد مكانه الأساسي شيئا فشيء.

جوتزه البالغ من العمر 28 عاما صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 أمام الأرجنتين منذ عودته لصفوف دورتموند في 2016 لم يظهر بالمستوى المعروف عنه كذلك يعاني من زيادة في الوزن بشكل ملحوظ بسبب الاضطراب الغذائي.

ولعب جوتزة في المجمل بقميص دورتموند في 219 مباراة سجل خلالها 45 هدفا وصنع 61 آخرين.