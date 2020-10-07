الإسماعيلي ينفي في بيان رسمي رحيل عبد الرحمن مجدي أو باهر المحمدي

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 16:25

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - الجزيرة الإماراتي

نفى نادي الإسماعيلي في بيان رسمي رحيل عبد الرحمن مجدي إلى بيراميدز وباهر المحمدي إلى الأهلي.

وارتبط اسم ثنائي الدراويش بالرحيل عن الإسماعيلي في الفترة الأخيرة قبل أن يصدر مجلس الإدارة بيانا رسميا ينفي فيه تلك الأنباء.

وقال علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي: "لا يفكر النادي في الموافقة على انتقال مجدي إلى بيراميدز أو باهر المحمدي إلى الأهلي".

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وتابع "تلك الأنباء لا تمت للواقع بصلة وتهدف لإحداث بلبلة وفتنة داخل صفوف الفريق".

وشدد وحيد "أكد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي مرارا وتكرارا على عدم التفريط في القوام الأساسي بالوقت الراهن".

وتابع "المجلس عازم بكل قوة خلال الفترة المقبلة على تدعيم الصفوف بلاعبين أكفاء وعلى مستوى عال مع المجموعة الحالية وفقا لترشيحات لجنة التعاقدات وبالتنسيق مع الجهاز الفني".

ووجه علاء وحيد حديثه لوسائل الإعلام "أناشدد الجميع بتوخي الحرص ومراعاة المصداقية تجاه أية أخبار عن النادي خلال هذه الفترة لتجنب تأجيج مشاعر الجماهير".

وأتم تصريحاته "أؤكد على احترامنا الكامل لكل وسائل الإعلام وإمكانية التواصل المستمر مع الجميع لتوضيح كافة الحقائق عن الفريق".

وكان الإسماعيلي قد تغلب على الإنتاج الحربي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة 32 ليضمن الدراويش الاستمرار في الدوري.

الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي باهر المحمدي
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