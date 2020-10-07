كرة سلة - الأهلي يضم عمرو الجندي وعمر طارق.. وأيمن شوكت إلى الجزيرة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 15:39

كتب : حسام نور الدين

عمرو الجندي - عمر طارق - الأهلي كرة سلة

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إتمام التعاقد مع الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق لاعبي نادي الجزيرة إلى الأهلي.

وكشف عبد القادر عبر موقع الأهلي الرسمي أن انتقال ثنائي الجزيرة إلى الفريق لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وينطلق الموسم الجديد من كرة السلة غدا الخميس بافتتاح مواجهات دوري المرتبط، بينما يغلق القيد يوم 15 أكتوبر.

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وأوضح عبد القادر: "انتقال الثنائي جاء بعد مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الناديين".

وكشف "تم الاتفاق على انضمامهما إلى الأهلي مقابل انتقال أيمن شوكت إلى الجزيرة بالإضافة إلى مبلغ مالي تم الاتفاق عليه".

ومن جانبه قال طارق الغنام المدير الإداري للفريق: "تم إنهاء إجراءات انتقال اللاعبين اليوم الأربعاء بعد الحصول على الاستغناء الخاص بهما من الجزيرة".

وأتم "قام الجندي وعمر طارق بالتوقيع على عقود انتقالهما للأهلي فور الحصول على الاستغناء".

وانتظم الثنائي في تدريبات الأهلي اليوم الأربعاء استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.

كرة سلة الأهلي الجزيرة عمرو الجندي عمر طارق
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