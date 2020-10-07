كافين جونسون: أن تكون الرجل الثاني بعد موسيماني أمر جيد للغاية.. وأعرف مدرب الوداد جيدا

قال كافين جونسون مساعد بيتسو موسيماني الجديد في النادي الأهلي، إنه ممتن للفرصة التي حصل عليها مشيرا إلى أنه يعرف ميجيل جاموندي مدرب الوداد الحالي جيدا لأنه عمل معه سابقا في الماضي.

وصرح كافين جونسون لموقع "سوكر ليدوما" الجنوب إفريقي قائلا: "أعتقد أنني اهتممت كثيرا بخبر رحيله عن صنداونز، لكن كمدرب حينما ترى إلى أين ذهب بيتسو فهذا طموح للغاية ويجب أن تمنحه الثناء لإخباره الناس بأنه يرغب في الخروج من منطقة الأمان وأنه يرغب في أن يختار مسارا مختلفا لمدربي جنوب إفريقيا والمدربين الأفارقة".

وواصل "منذ أيام قليلة، اتصل بي بيتسو وقال لي هل ترغب في الانضمام إلي؟ قلت له لا يجب أن تتصل بي من أجل ذلك، فقط ارسل لي رسالة صوتية هل ستأتي؟ وبالطبع سأنضم إليك".

وأكمل "إنها فرصة كبيرة للعمل لنادي القرن ونادي كبير مثل الأهلي، وأن تكون الثاني بعد بيتسو فهو أمر جيد للغاية، لقد كان أفضل مدرب في جنوب إفريقيا في آخر 10 سنوات، ويمكنني فقط التعلم منه".

وتابع "انظر، المهمة صعبة للغاية لأننا بحاجة لفهم ثقافة الدولة واللاعبين أولا، لكن من جهة كرة القدم، بيتسو لديه لغة كرة القدم وهي عالمية، الأمر منوط بفهم الثقافة والأشخاص وكيف يتحركون حينما يتحدثون، وأعتقد أنه فاز بمباراته الأولى لذا بكل تأكيد سيؤدي بشكل أفضل كلما تعمقت مع الأهلي وهي فرصة عظيمة ونحن في جنوب إفريقيا يجب أن نكون فخورين به لأنه يفتح آفاقا جديدة لنا".

وأردف "أعتقد أنه اختارني لأنني سأكون قادرا على جلب الكثير لما يرغب في تطبيقه في الأهلي، لأننا نعلم أشياء مختلفة ونعمل بطرق مختلفة، ولكننا نلعب دوما بطريقة جيدة ضد بعضنا البعض ويحترم كل منا الآخر".

وواصل عن أسباب اختياره: "هو يحب الهجوم وأنا أحب الهجوم، هو يحب لعب الكرة على الأرض وأنا كذلك، يحب أن يلعب فريقه بطاقة كبيرة لكي يتخطى المنافس وأنا وهو نحب ذلك".

وأكمل "سأذهب لمساعدته وليس أي شخص آخر، فقط بيتسو".

جونسون صاحب الـ 61 عاما له خبرة عريضة في جنوب إفريقيا، حيث درب فرق بلاتينوم ستارز وسوبر سبورت وأمازولو كرجل أول.

وإجمالا، قاد جونسون فرقه في 232 مباراة فاز في 85 منهم وخسر 88 وتعادل 59.

ولعب جونسون 12 مباراة ضد موسيماني، فاز في 2 منهم وتعادل 6 مرات.

وتابع جونسو: "تلك واحدة من أكبر الفرص لمدربي جنوب إفريقيا، ومجددا أرغب في أن أشكر بيتسو موسيماني على الفرصة لأن أتواجد معه، وسأدعمه طيلة الوقت، إنه القائد ونحن سنقدم أفضل ما لدينا".

وعند سؤاله هل ستضم مواهب شابة من جنوب إفريقيا خاصة وأنه أحد أفضل مكتشفي المواهب هناك وفقا لوصف المحاور قال: "لم أصل بعد لأحدد ما سأفعله إن كنت سأضم مواهب أم لا، إن ظهرت فرصة سأفعل ذلك".

وتابع "كل المدربين يأتون بنفس الضغط، تعلمنا أن نتطور ونتعامل معه بشكل أفضل".

وتحدث جونسون بعد ذلك عن ميجيل جاموندي مدرب الوداد قائلا: "الوداد سيواجه الأهلي ويتولى تدريبه مدربا عملت معه من قبل، ميجيل جاموندي".

وأردف "أعرف ميجيل جيدا جدا، وأحب أن أرى، لا أعلم الكثير، لا يوجد الكثير من القنوات المصرية التي تذاع في جنوب إفريقيا، نعلم من الأهلي ومن الزمالك نعلم من الصفاقسي، لأن قليل منا واجههم في دوري الأبطال، ولهذا السبب المعلومات ليست كثيرا".

ميجيل جاموندي عمل في بلاتينوم ستارز في الفترة من ديسمبر 2007 وحتى مايو 2009، وجونسون عمل معه هناك بعد رحيله عن صنداونز ليعمل كمساعد مدرب له.

وتابع جونسون: "لذا سنذهب إلى إفريقيا وبالتأكيد سأقوم بأفضل ما لدي مع بيتسو، وجنوب إفريقيا ستكون مختلفة لأننا الآن في إفريقيا وبيتسو فتح الباب أمام مدربي جنوب إفريقيا للتدريب في إفريقيا".

وواصل "أعتقد أن بيتسو يحب ذلك الضغط، لأنه في الوقت من أكثر المدربين بيننا الذين لعبوا مباريات دوري الأبطال وفي آخر 5 مواسم كل مرة يلعب في دوري الأبطال ومراحل متقدمة".

واستهل موسيماني مشواره مع الأهلي بفوز 1-0 على المقاولون العرب أمس الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز مساء الأربعاء.