دويتشه فيله: تفتيش مقرات الاتحاد الألماني في ظل تحريات حول وقائع تهرب ضريبي

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 15:01

كتب : FilGoal

ألمانيا - إسبانيا

بدأت الأجهزة القانونية في ألمانيا حملة تفتيش داخل مكاتب الاتحاد الألماني لكرة القدم في 5 ولايات، حسبما أشارت شبكة دويتشه فيله الألمانية.

وكذلك، تم تفتيش منازل 6 مسؤولين سابقين وحاليين بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي.

الحملة التي بدأت في ولايات هيسه وبافاريا وشمال الراين وفيستفاليا وساكسونيا السفلى وراينلاند بالاتينات، ضمت أكثر من 200 شرطي من مصلحة الضرائب والشرطة الفيدرالية.

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وتم توجيه اتهام لـ 6 مسؤولين بوضع بيانات خاطئة بخصوص الدخل الإعلاني الخاص بمباريات المنتخب الألماني في 2014 و2015.

وبالتالي، ترى التحريات أن الاتحاد تهرب من دفع 4.7 مليون يورو للضرائب.

ويعد الاتحاد الألماني هو الأكبر على مستوى الاتحادات الأهلية في العالم، من حيث الأنشطة المنظمة وقاعدة الممارسين للعبة.

ألمانيا الاتحاد الألماني
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