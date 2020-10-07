اسكواش - انسحاب ثنائي مصري من بطولة مصر المفتوحة بسبب إيجابية فيروس كورونا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 14:28

كتب : FilGoal

الأهرامات - اسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش انسحاب محمد أبو الغار ومحمد الشربيني من بطولة مصر المفتوحة المقرر إقامتها أمام الأهرامات بسبب إيجابية مسحة فيروس كورونا الخاصة بهم.

وأوضح بيان الاتحاد الدولي أن الاختبار الذي تم إجراؤه للثنائي يوم الثلاثاء جاء إيجابيا للثنائي المصري.

وكشف البيان "لم يدخل الثنائي الفقاعة المقررة بالسفر إلى الفندق وسيعزل كلا اللاعبين أنفسهما لمدة 14 يوما بما يتماشى مع بروتوكول الحكومة المصرية".

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وأتم البيان "هما بدون أعراض في هذه المرحلة ونتمنى لهما الشفاء العاجل".

وتقام بطولة مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش أمام الأهرامات في الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر.

اسكواش محمد أبو الغار محمد الشربيني فيروس كورونا
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