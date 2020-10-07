ميلان يبدأ مفاوضات تجديد عقد دوناروما وأوجلو

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 14:11

كتب : FilGoal

دوناروما

يبدأ ميلان استعداداته للتفاوض من أجل تحديد تعاقد الثنائي جيجي دوناروما حارس مرمى الفريق وهاكان تشالهان أوجلو لاعب الفريق.

وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت أنه من المتوقع أن يبدأ مينو رايولا وكيل اللاعبين محادثاته مع ميلان لتجديد عقد دوناروما.

ويرتبط دوناروما بتعاقد مع ميلان لنهاية الموسم الجاري، وتشير الصحيفة إلى وجود بند محتمل في التعاقد الجديد بشرط جزائي.

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وينتهي أيضا تعاقد تشالهان أوجلو بنهاية الموسم الجاري، وأصبح أحد العناصر الرئيسية في الفريق تحت قيادة ستيفانو بيولي.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب التركي سيتم عرض عليه التعاقد الجديد ومن المتوقع أن يوافق ويصل الطرفان لاتفاق دون مشاكل.

وبدأ ميلان الموسم الجاري بانطلاقة رائعة بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات الأولى ودون استقبال أي هدف.

ميلان دوناروما تشالهان أوجلو
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