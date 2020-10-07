بلاتيني: جريزمان بحاجة لمهاجم يعمل معه بعد تقدمه في السن مثل ميسي ورونالدو

قال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم إن أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة مع تقدمه في العمر مثل ليونيل ميسي زميله في الفريق وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بحاجة لمهاجم يشارك في المقدمة أمامه.

وصرح بلاتيني حسبما نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أعتقد أن جريزمان بحاجة إلى جيرو أو دييجو كوستا أو مهاجم أمامه".

وأضاف "مثلما حدث مع ميسي ورونالدو حينما تقدموا في العمر، أعتقد أن مبابي ونيمار يفعلانها بشكل صحيح".

وواصل "مبابي لديه كل شيء ليصبح أفضل لاعب في العالم، سيساهم كثيرا في منتخب فرنسا".

وأتم "مبابي لديه جودة لا تُصدق، بعد ذلك أهم شيء هو أنه يتطور، إن نجح فسيكون بلا شك الأفضل في العالم".

جريزمان صاحب الـ28 عاما انضم إلى برشلونة قادما من أتليتكو مدريد في صيف 2019 بمبلغ 120 مليون يورو.

وشارك جريزمان خلال الموسم الجاري في 3 مباريات لم يسجل خلالها أي أهداف. وفي المجمل لعب بقميص برشلونة في 51 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 15 هدفا وصنع 4 آخرين.

ما الذي حدث؟

ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا تحدث عن جريزمان وانتقد مركزه الجديد في برشلونة وكذلك أشار إلى أن اللاعب يشعر بالحزن.

وصرح ديشامب "لا أتدخل في شؤون اللاعبين مع أنديتهم، جريزمان يلعب في اليمين حاليا، عليه أن يتأقلم الآن. بالنسبة لي، إنه مؤثر أكثر حين يلعب في قلب الملعب، حين يلمس الكرة كثيرا، لديه الإمكانية على مساعدة لاعبي الوسط".

وواصل "لا يمكنه أخذ الكرة ومراوغة المنافسين في الرواق مثل آخرين. يحتاج للمس الكرة كثيرا، وهو لاعب يتحرك بذكاء. جريزمان لا يشكو أبدا، لكن لابد من اختيار المركز الأنسب للاعب".

وشارك جريزمان (29 عاما) كجناح أيمن في 3 مباريات بالموسم الحالي مع برشلونة، لم يسجل أو يرسل تمريرة حاسمة في فوزين وتعادل.