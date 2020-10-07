حوار في الجول - نادين سلعاوي (1) عن بدايتها مع كرة السلة وكواليس الاحتراف بأمريكا

عادت نادين سلعاوي بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي إلى الأهلي لمدة موسمين.

وتحكي نادين لـ FilGoal.com عن كيف بدأت مشوارها مع كرة السلة وكواليس الاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي.

وقالت نادين: "غصب عني ولدت داخل ملعب السلة، كنت أذهب إلى النادي مع والدي ووالدتي وأشاهد كرة السلة".

وتابعت "والدي -محمد سلعاوي- كان لديه رغبة أن يرى أبنائه مثله يلعبون كرة السلة وبالفعل بدأت تدريب كرة السلة وعمري خمس سنوات".

وأضافت نادين "كان لدي حلم منذ الصغر بالذهاب إلى دوري الجامعات الأمريكي ومن ثم الاحتراف الخارجي وكنت أتخذ علياء محمود مثل أعلى لي".

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وبالحديث عن أزمة اسبتعادها من المنتخب في تلك الفترة أوضحت "تم تصعيدي مبكرا إلى المنتخب الأول وبالفعل أجلت انتقالي إلى الجامعة ذات مرة من أجل المشاركة".

وأضافت نادين "لكن بعد انضمامي إليهم أصبحت تحت تصرفهم وكان من المستحيل مشاركتي مع المنتخب ووقتها حدثت مشاكل مع الاتحاد".

وتابعت "لكن شرحت لهم السبب وأنه في حال انضمامي للمنتخب سيتم إلغاء فترة دراستي".

وأتمت نادين "تم حل الأمر بعد ذلك والآن مستعدة للعب مع المنتخب".