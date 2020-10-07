حوار في الجول - نادين سلعاوي (1) عن بدايتها مع كرة السلة وكواليس الاحتراف بأمريكا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 13:03

كتب : محمد سمير

نادين سلعاوي - كرة سلة

عادت نادين سلعاوي بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي إلى الأهلي لمدة موسمين.

وتحكي نادين لـ FilGoal.com عن كيف بدأت مشوارها مع كرة السلة وكواليس الاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي.

وقالت نادين: "غصب عني ولدت داخل ملعب السلة، كنت أذهب إلى النادي مع والدي ووالدتي وأشاهد كرة السلة".

وتابعت "والدي -محمد سلعاوي- كان لديه رغبة أن يرى أبنائه مثله يلعبون كرة السلة وبالفعل بدأت تدريب كرة السلة وعمري خمس سنوات".

وأضافت نادين "كان لدي حلم منذ الصغر بالذهاب إلى دوري الجامعات الأمريكي ومن ثم الاحتراف الخارجي وكنت أتخذ علياء محمود مثل أعلى لي".

وبالحديث عن أزمة اسبتعادها من المنتخب في تلك الفترة أوضحت "تم تصعيدي مبكرا إلى المنتخب الأول وبالفعل أجلت انتقالي إلى الجامعة ذات مرة من أجل المشاركة".

وأضافت نادين "لكن بعد انضمامي إليهم أصبحت تحت تصرفهم وكان من المستحيل مشاركتي مع المنتخب ووقتها حدثت مشاكل مع الاتحاد".

وتابعت "لكن شرحت لهم السبب وأنه في حال انضمامي للمنتخب سيتم إلغاء فترة دراستي".

وأتمت نادين "تم حل الأمر بعد ذلك والآن مستعدة للعب مع المنتخب".

نادين سلعاوي كرة سلة الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار في الجول - نادين سلعاوي (1) عن بدايتها مع كرة السلة وكواليس الاحتراف بأمريكا 11 دقيقة | رياضات أخرى
حساب مانشستر سيتي يختفي من موقع تويتر والنادي يحقق في الواقعة 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس المقاصة: الخطيب لم يتحدث معي عن شراء محمد إبراهيم.. هذا ما حدث 46 دقيقة | ميركاتو
سمولينج: كافحت بشدة من أجل العودة إلى روما 58 دقيقة | أوروبا
رئيس الاتفاق لـ في الجول: أزارو إضافة لهجوم الفريق.. وإذا حدث توافق فمرحبا بعودته ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: يويفا يسمح لريال مدريد بخوض مبارياته الـ3 الأولى في دوري الأبطال على ملعب دي ستيفانو ساعة | دوري أبطال أوروبا
سموحة: سنطالب فيفا والمحكمة الدولية بإعادة مباراة الزمالك.. ولدينا 70 عرضا لـ حسام حسن! ساعة | مصر
فيديو في الجول - أنا دروجبا (3).. طريق البداية الصعب في فرنسا وقصة الانضمام إلى مارسيليا ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك