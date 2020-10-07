رئيس المقاصة: الخطيب لم يتحدث معي عن شراء محمد إبراهيم.. هذا ما حدث

رفض محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة الإفصاح عن هوية مسؤول الأهلي الذي تواصل معه لبدء مفاوضات شراء اللاعب محمد إبراهيم.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة الأهلي

صرح عبد السلام عبر إذاعة أون سبورت اليوم الأربعاء "تواصل معي أحد مسؤولي الأهلي عبر الهاتف، لكنه ليس محمود الخطيب رئيس النادي، بل مسؤول آخر".

وأضاف "هذه الخطوة تعد تمهيدية، ولكن لا تحسم مصير الصفقة، لا أعرف ما سيحدث فيما بعد".

وأكد رئيس نادي المقاصة في سياق متصل أنه لم يتلق عرضا من بيراميدز لشراء محمد إبراهيم، مؤكدا أنه لم تحدث مفاوضات بين الناديين.

وارتبط اسم محمد إبراهيم كثيرا بالانتقال إلى صفوف الأهلي في الفترة الأخيرة، كما أكد مسؤولو المقاصة اهتمام بعض الأندية الخليجية بشراء لاعب الزمالك السابق.

وسجل محمد إبراهيم 4 أهداف وصنع 6 خلال الموسم الجاري مع المقاصة، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي وبيراميدز.