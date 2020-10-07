سمولينج: كافحت بشدة من أجل العودة إلى روما

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 12:16

كتب : FilGoal

كريس سمولينج - روما

اعترف كريس سمولينج أنه كان يكافح بشدة من أجل العودة إلى روما وأعرب عن سعادته بإتمام انتقاله من مانشستر يونايتد.

ولعب سمولينج الموسم الماضي مع روما على سبيل الإعارة وتم منعه من المشاركة في باقي مباريات الدوري الأوروبي من قبل مانشستر يونايتد بعد تمديد الموسم.

وقال سمولينج عبر موقع روما الرسمي: "أعتقد أن الجميع كانوا يعلمون رغبتي في العودة وتحقق الأمر أخيرا، وإن كان قريبا جدا من الموعد النهائي لغلق سوق الانقتالات".

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وتابع "استقبال الجماهير لي في المطار كان مميزا، شعرت بوخز في العمود الفقري لرؤية مثل هذا الحشد الكبير بمجرد وصولي".

وأضاف "في الحقيقة شعرت بحب الجماهير بمجرد وصولي إلى أرض الملعب ولدي شعور خاص نحوهم".

وتابع "رأيت عدة مرات لاعبين يوقعون لأندية مختلفة ويحظون بحشد جماهيري، لكن في الحقيقة لم أتوقع أن يحدث ذلك لي مطلقا".

وكشف سمولينج "المعروف أنني شخص هادئ تماما، لكن كانت هناك أوقات فيها صعودا وهبوطا عاطفيا لأنه من الواضح أنني أعلم ما أريد أن أفعله".

وشدد "أحد أهدافي ومتأكد أنه أحد أهداف الفريق هذا الموسم هو الحصول على لقب، ورد الجميل للجماهير".

وأوضح سمولينج "أنا سعيد جدا لوجودي هنا، لقد كافحت بشدة من أجل العودة وأنا مستعد لأبذل قصارى جهدي ولا أطيق الانتظار للعودة مرة أخرى".

وأتم تصريحاته "سنركز هذا الموسم لتحقيق أهدافنا والعمل بجد حتى النهاية".

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