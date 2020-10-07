رئيس الاتفاق لـ في الجول: أزارو إضافة لهجوم الفريق.. وإذا حدث توافق فمرحبا بعودته

قال خالد الدبل رئيس الاتفاق السعودي إنه لا يمكنه تأكيد أو نفي وجود اتفاق بشأن ضم وليد أزارو من الأهلي، مشددا على أنه لم يكن هناك اختلاف ولكن خلاف بشان الرواتب ورحب بعودة اللاعب إن كانت لديه الرغبة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الدبل لـFilGoal.com قائلا: "لا يمكنني التأكيد أو النفي بشأن خط سير المفاوضات مع الأهلي بشأن وليد أزارو".

وأضاف "الأمر كله بالطبع بيد الأهلي، وعلاقتنا بالنادي جيدة جدا دائما ورأينا ذلك في التعاون الملموس بين الناديين".

وواصل "لم يكن بيننا اختلاف ولكن خلاف بشأن الرواتب ووليد مرحب به بالطبع في أي وقت".

وأكمل "وليد أزارو كان لاعبا مهما وإضافة كبيرة لهجوم الاتفاق ورأينا فاعليته معنا".

وتابع "لا يمكنني أن أؤكد أو أنفي أي شيء بشأن العرض هذه الأمور يُفضل أن تكون في الغرف المغلقة، لكن وليد لاعب مميز جدا وإضافة".

وأتم "إن سارت المفاوضات على نحو جيد؟ إن كان لدى وليد الرغبة وتوصلنا لاتفاق مرحبا بعودته، رأينا ما يمكنه فعله معنا".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق طلب التعاقد مع أزارو مقابل 400 ألف دولار على أن يقدم التماسا للسماح للاعب بالعودة للدوري السعودي، لكن الأهلي رفض العرض.

قبل أن يرفع النادي السعودي عرضه بعد ذلك إلى 600 ألف دولار، ثم رفع العرض مرة ثالثة حسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب في المفاوضات بين الطرفين.

وشارك أزارو في 7 مباريات مع الاتفاق وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ولم يقرر بعد الأهلي موقفه بشأن أزارو، هل يستمر مع الفريق أم يرحل إلى ناد آخر.

ولم يرفض أزارو فكرة العودة للاتفاق رغم صدور قرار بمنع تعاقد فريق سعودي معه بعدما رفض إكمال الموسم الماضي من الدوري السعودي لنهايته.

لكن الاتفاق وعد اللاعب في حال تقدم المفاوضات مع الأهلي بتقديم التماس للاتحاد السعودي لكرة القدم لإلغاء القرار.