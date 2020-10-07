موندو ديبورتيفو: يويفا يسمح لريال مدريد بخوض مبارياته الـ3 الأولى في دوري الأبطال على ملعب دي ستيفانو

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 11:55

كتب : FilGoal

استاد ألفريدو دي ستيفانو

سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنادي ريال مدريد بخوض مبارياته في دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن يويفا سيسمح بشكل "مؤقت" لريال مدريد باللعب في استاد ألفريدو دي ستيفانو.

ويلعب ريال مدريد مبارياته على استاد فريق الشباب الخاص بالنادي والذي يتسع لـ6 آلاف مشجع منذ استئناف نشاط كرة القدم في شهر يونيو الماضي.

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وكانت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" قد سمحت في وقت سابق لريال مدريد بخوض مبارياته في استاد ألفريدو دي ستيفانو لموسم 2020-2021.

ويبدأ ريال مدريد رحلته في دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم 21 أكتوبر المقبل، كما سيستقبل على ملعبه في وقت لاحق بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتر ميلان.

وأشار "يويفا" كذلك إلى أنه سيقيم تطور الموقف فيما يخص ترتيبات اللعب الخاصة بريال مدريد، إذا ما تأهل الفريق للمراحل الإقصائية من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

وكان ريال مدريد قد أعلن أنه لن يلعب في استاد سانتياجو بيرنابيو حتى يُسمح لهم بعودة نسبة من الجماهير بعد تفشي وباء كوفيد 19.

في إسبانيا ريال مدريد ليلة الأبطال
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