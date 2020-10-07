فيديو في الجول - أنا دروجبا (3).. طريق البداية الصعب في فرنسا وقصة الانضمام إلى مارسيليا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

دروجبا

"أسرع فيل على وجه الأرض" هكذا كان يوصف ديديه دروجبا أيقونة كوت ديفوار وأحد أبرز مهاجمي تشيلسي والدوري الإنجليزي في التاريخ.

ويستعرض FilGoal.com في سلسلة من عدة أجزاء السيرة الذاتية لدروجبا في فيديو في الجول.

عن مسيرته وبدايته الصعبة مع مارسيليا وشخص غير حياته ليتحول لأحد أفضل المهاجمين في الدوري الفرنسي هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة "أنا دروجبا".

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