تنبيه هام بشأن فانتازي الدوري المصري

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 11:13

كتب : FilGoal

فانتازي الدوري المصري

في البداية، يقدم FilGoal.com الاعتذار إلى متابعيه ولاعبي فانتازي الدوري المصري بشأن بعض المتاعب التقنية التي واجهت اللعبة في الجولتين الأخيرتين.

وبسبب تلك المتاعب، تم حجب تحدي الجولات من 29 إلى 33 لحين إصلاح تلك المتاعب التقنية.

وللاستمرار في المنافسة، نطلب من رواد فانتازي الدوري المصري حفظ فريقهم للجولة المقبلة (الجولة 33) من الآن، وبحد أقصى يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساء، حتى يكونوا مؤهلين للاستمرار في المنافسة حتى الجولة الأخيرة للمسابقة.

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