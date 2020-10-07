مواعيد مباريات الأربعاء 7 أكتوبر 2020.. الأهلي ضد إنبي وبيراميدز أمام مصر ومواجهات دولية نارية

يواجه نادي بيراميدز ضيفه نادي مصر ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت 2" في الخامسة والنصف مساء.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي ضمن منافسات نفس الجولة في الثامنة مساء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويشهد دوري الدرجة الثانية مواجهة نارية تجمع بني سويف المتصدر مع مضيفه البنك الأهلي الوصيف في الثالثة عصرا.

وتقام عدة مواجهات دولية ودية، الأولى بين منتخب هولندا وضيفه المكسيك في الثامنة و45 دقيقة على "بي إن سبورتس 5" وألمانيا مع ضيفه منتخب تركيا في الثامنة و45 دقيقة على "بي إن سبورتس 2".

ويستضيف منتخب البرتغال نظيره إسبانيا في نفس الموعد على قناة "بي إن سبورتس 1".

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