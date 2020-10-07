نادر شوقي عن حالة محمد محمود: اسألوا الأهلي

اكتفى نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود الإدلاء برد مقتضب للغاية يتعلق بجاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات.

وقال نادر شوقي لقناة "صدى البلد" ردا على جاهزية محمد محمود: "ربنا يسهل هنشوف".

وبسؤاله هل يوجد ما يدعو للقلق "هو بخير وبصحة جيدة أي سؤال تريدون سؤاله عليكم بالتوجه للأهلي".

وعانى محمد محمود من إصابتين متتاليتين بقطع في الرباط الصليبي.

وبدأ لاعب وادي دجلة السابق المشاركة في تدريبات الأهلي بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة استعدادا لعودته للمباريات.