نادر شوقي عن حالة محمد محمود: اسألوا الأهلي

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 00:54

كتب : FilGoal

محمد محمود - الأهلي

اكتفى نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود الإدلاء برد مقتضب للغاية يتعلق بجاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات.

وقال نادر شوقي لقناة "صدى البلد" ردا على جاهزية محمد محمود: "ربنا يسهل هنشوف".

وبسؤاله هل يوجد ما يدعو للقلق "هو بخير وبصحة جيدة أي سؤال تريدون سؤاله عليكم بالتوجه للأهلي".

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وعانى محمد محمود من إصابتين متتاليتين بقطع في الرباط الصليبي.

وبدأ لاعب وادي دجلة السابق المشاركة في تدريبات الأهلي بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة استعدادا لعودته للمباريات.

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