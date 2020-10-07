عمر الوحش: الكل مقصر في حق الإسماعيلي

يرى عمر الوحش لاعب الإسماعيلي أن الجميع مقصر في حق النادي خلال الموسم الحالي.

ونجح الإسماعيلي في تأمين موقفه وحسم البقاء في الدوري والابتعاد عن منطقة الهبوط بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

وقال الوحش: "الكل مقصر في حق فريق الإسماعيلي الموسم الحالي".

وتابع لاعب الإسماعيلي "الفوز على الإنتاج جعل الفريق يطمئن ويبتعد عن أي حسابات في جدول المسابقة".

وشدد "عودة الروح للاعبين كانت البداية لتأمين موقف الفريق في الدوري هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "سنعمل على مواصلة تلك الروح من أجل البحث عن مكانة أفضل بجدول المسابقة".