نادر شوقي: ننتظر رد روبن كازان علينا لمعرفة موقفه من أحمد حمدي واللاعب يرد

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 00:44

كتب : FilGoal

أحمد حمدي - الزمالك - الجونة

كشف نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة عن مستجدات عرض روبن كازان الروسي لضم أحمد حمدي لاعب الفريق.

أحمد حمدي

النادي : الجونة

الجونة

وقال نادر شوقي عبر قناة صدى البلد: "روبن كازان أرسل لنا عرضا يوم 30 سبتمبر وأمهلنا 24 ساعة للرد عليهم".

وأضاف "وبالفعل نادي الجونة رد على هذا العرض وننتظر رد النادي الروسي علينا للبدء في التفاوض".

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وأكمل "لم نماطل مع أحمد حمدي ولم نرفض احترافه، والعكس تماما هو الصحيح نحن نريد أن يحترف اللاعب ويحقق نادي الجونة من بيعه مكاسب مالية".

وواصل "إذا أرد اللعب في مصر أيضا لا نمانع ولكن هناك شرط في عقده يجعل الأهلي صاحب الأولوية في شرائه داخل مصر وإذا رفض من حقه الانتقال لأي ناد يريده".

وأتم تصريحاته "أما بشأن بعض التصريحات التي خرجت من أحمد حمدي لن أرد عليه".

ورد أحمد حمدي قائلا: "جلست مع حسام غالي مدير الكرة وشرحت له الموقف وقال لي سندرس الموقف، وحدثت مماطلة ونادر شوقي لم يجب علي".

وتابع "تم تعقيد المفاوضات حتى فشلت مع إغلاق سوق الانتقالات".

وأكمل "أنا في فترة راحة وسوف أعود للمران بشكل طبيعي فلدي عقد وملتزم به".

وبسؤاله عما قيل أن العرض الروسي مجرد ترانزيت لناد مصري آخر أجاب "لا أفكر في اللعب مصر أريد أن أحترف والجونة وعدني بذلك".

الجونة أحمد حمدي
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