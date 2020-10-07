مدرب الاتحاد: لا أفهم عقوبتي.. لم أعتد على الحكم

تعجب محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري من العقوبة الموقعة عليه من لجنة الانضباط.

وكان قد تم إيقاف إبراهيم لمدة 6 مباريات بجانب غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وقال إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا أفهم عقوبتي حتى الآن والتي تم تقديرها بالإيقاف 6 مباريات".

وشدد مدرب الاتحاد "لم أعتد على الحكم كما ظهر على الشاشات ولم أتلفظ بلفظ خارج".

وأوضح "في النفق المؤدي لغرفة الملابس لم أقل لإبراهيم نور الدين سوى (هل حضرتك راضي عن قراراتك؟) ولم يخرج مني أي لفظ خارج".

وأضاف محمد إبراهيم "المشكلة الوحيدة التي حدثت بعد المباراة كانت مع أحد أفراد الأمن وليس الحكم وتم حل الأمر بعد ذلك وهذا ليس له علاقة بالعقوبة الرياضية".

وأتم تصريحاته "ما حدث مني هو نرفزة ملعب لا يوجد لفظ خارج أو اعتداء على الحكم، الأمر متروك لمحمد مصيلحي رئيس النادي بشأن التظلم أو غيره".

وكان محمد إبراهيم قد تعرض للطرد خلال مواجهة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بسبب اعتراضه على قرارات إبراهيم نور الدين حكم اللقاء.