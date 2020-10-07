رسميا - جوتزه إلى إيندهوفن

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

ماريو جوتزه - إيندهوفن

أعلن نادي بي إس في إيندهوفن الهولندي ضم الألماني ماريو جوتزه في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وقال جوتزه عبر موقع الفريق الرسمي: "تواصلت مع روجر شميدت المدير الفني وفكرت كثيرا واتخذت خطوة للتواجد في هولندا".

صانع الألعاب الألماني البالغ 28 عاما انتهى تعاقده مع بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي بعما خاض 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 1.

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صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 أمام الأرجنتين منذ عودته لصفوف دورتموند في 2016 لم يظهر بالمستوى المعروف عنه كذلك يعاني من زيادة في الوزن بشكل ملحوظ بسبب الاضطراب الغذائي.

جوتزه سجل 14 هدفا في 4 مواسم بقميص الأصفر والأسود عقب عودته للفريق بعدما لعب لبايرن ميونيخ مدة 3 مواسم.

وارتبط صانع الألعاب بالانتقال لأحد قطبي ميلانو في وقت سابق.

ماريو جوتزه الدوري الهولندي
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