رسميا - ليفربول يعير جروجيتش إلى بورتو

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 23:53

كتب : FilGoal

ماركو جروجيتش

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إعارة الصربي ماركو جروجيتش إلى بورتو البرتغالي حتى نهاية الموسم.

الصربي البالغ 24 قضى الموسمين الماضيين معارا لصفوف هيرتا برلين الألماني عقب انضمامه لصفوف الريدز في صيف 2016.

الدولي الصربي شارك في 54 مباراة مع الفريق الألماني سجل 9 وصنع 3 في جميع المسابقات.

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وسبق أن أعار ليفربول اللاعب إلى صفوف كارديف سيتي ومن قبله لـ ريد ستار بلجراد.

وظهر جروجيتش بقميص الريدز في مباراتي كأس الرابطة الإنجليزية مع ليفربول وسجل هدفا في شباك أرسنال.

إجمالا بقميص الريدز ظهر الصربي في 16 مباراة سجل هدفا وصنع آخر.

وأصبح جروجيتش ثامن لاعب يرحل عن ملعب أنفيلد الصيف الجاري بعد ريان بروستر لـ شيفيلد يونايتد وديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج وأوفي إيجيرا إلى ريدينج وآدم لالانا إلى برايتون.

مع إعارة شاي أوجو إلى كارديف سيتي وتايو إوموني ولوريس كاريوس إلى يونيون برلين الألماني.

ماركو جروجيتش ليفربول بورتو
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