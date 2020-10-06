مدرب الإسماعيلي: الفوز يشعرنا بالراحة.. وهدفنا التواجد في مركز أفضل

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 23:14

كتب : FilGoal

أبو طالب العيسوي

أعرب أبو طالب العيسوي المدرب العام لـ الإسماعيلي أن الفوز على الإنتاج الحربي في الدوري جعل الفريق أكثر راحة.

الإسماعيلي حقق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري.

وقال العيسوي لـ FIlGoal.com: "الفوز جعل الفريق يشعر بالأمان وأكثر راحة".

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وتابع "كنا الأفضل معظم أوقات اللقاء واستطعنا تحقيق الهدف بالخروج بالنقاط الثلاثة".

وواصل "اللاعبون كانوا رجال وعند حسن الظن بعدما واصلوا الحماس والرغبة في تحقيق الفوز".

وأتم "سنواصل الرغبة في حصد النقاط المتبقية سعيا للتواجد في مركز أفضل خلال الموسم الحالي".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع من 31 مباراة ولديه مباراة مؤجلة أمام المصري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المصري في مباراة مؤجلة يوم الجمعة المقبل.

الإسماعيلي
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