الإسماعيلي يؤمن موقفه بفوز صعب على الإنتاج الحربي

نجح الإسماعيلي في تأمين موقفه بخصوص صراع البقاء وعدم الهبوط بعد تحقيق فوز صعب على الإنتاج الحربي.

وفاز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي بهدف دون رد من متابعة على ركلة الجزاء الضائعة.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع من 31 مباراة ولديه مباراة مؤجلة أمام المصري.

أما الإنتاج الحربي فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز العاشر من 31 مباراة أيضا وله لقاء مؤجل أمام نادي مصر.

وكانت المباراة هادئة من الجانبين وأقل من المتوسطة بالأخص في الشوط الأول الذي انتهى سلبيا بدون أهداف.

وفي الدقيقة 56 طالب لاعبو الإسماعيلي بركلة جزاء وبعد اللجوء لتقنية الفيديو احتسبها حكم اللقاء بسبب لمسة يد على غنام محمد.

تصدى عامر عامر لركلة الجزاء من عمر الوحش في الدقيقة 58 لكن نجح لاعب الدراويش في متابعتها وتسجيلها داخل الشباك.

وحاول الإنتاج الحربي بعد الهدف أكثر من مرة لإدراك التعادل لكن الإسماعيلي نجح في تأمين دفاعه.

وتصدت العارضة لأخطر فرص الإنتاج الحربي في الدقيقة 77 من تسديدة أحمد عفيفي.

وتعرض غنام محمد لاعب الإنتاج للطرد في الدقيقة 95 بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين بسبب خطأ والاعتراض على حكم اللقاء.