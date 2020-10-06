كرة طائرة - سموحة يدعم صفوفه بثنائي محترف

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 21:33

كتب : FilGoal

فرج عامر - محمد الغول - ميراندا كرة طائرة

أعلن فرج عامر رئيس سموحة تدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة باثنين من اللاعبين المحترفين.

وكشف فرج عامر عن التعاقد مع محمد الغول لاعب الترجي التونسي السابق ومنتخب ليبيا.

كما تعاقد سموحة مع داريل ميراندا لاعب كوبا قبل انطلاق الموسم الجديد من مسابقات الكرة الطائرة.

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وكان الغول قد انتقل إلى صفوف الترجي من فريق السويحلي الليبي في صيف 2018 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقام الترجي بتجديد عقد اللاعب لموسم إضافي بسبب أدائه المميز مع الفريق.

كرة طائرة سموحة فرج عامر
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