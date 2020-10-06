رباعي الزمالك المعار لـ في الجول: نتمنى العودة للأبيض واللعب في الدوري يزيدنا خبرة

يستكمل FilGoal.com سلسلة موقف لاعبي الزمالك المعارين لأندية الدوري الممتاز وماذا سيفعلون في الموسم المقبل.

وهذه المرة يحاور FilGoal.com رباعي الناشئين في الزمالك حسين فصيل وهاني رشدي ويوسف علي ويوسف أسامة نبيه.

وقال حسين فيصل المعار لصفوف طنطا مواليد 1999 لـFilGoal.com: "بعد انتهاء إعارتي مع طنطا سأجلس مع مسؤولي الزمالك لمعرفة مصيري وحتى الآن لم يتحدث معي أحد".

وأضاف "إذا كان النادي يرغب في استمراري مع الفريق سأكون سعيد للغاية بهذا القرار".

وأكمل "وإذا كانت هناك نية لإعارتي مرة أخرى أرحب أيضا بذلك والزمالك هو صاحب القرار في أي شيء".

الجناح الشاب أكمل "أمتلك العديد من العروض للخروج معارا والنادي سيدرسها جميعا ويتخذ القرار المناسب".

أما المهاجم هاني رشدي مواليد 1999 والمعار لطنطا قال لـFilGoal.com: "سأعود للزمالك بعد نهاية إعارتي وأجتمع مع مسؤولي النادي وإذا كان هناك نية لاستمراري سأكون سعيدا للغاية".

وأردف "وكذلك إذا كان القرار بإعارتي مرة أخرى سأرحب بذلك".

وأكد "النادي صاحب القرار وما يراه مفيدا لي سأوافق عليه".

وأشار "أمتلك العديد من العروض للإعارة ولكن لن أفصح عنها في الوقت الحالي والزمالك هو صاحب القرار النهائي".

من جانبه قال يوسف علي صانع الألعاب مواليد 1999 والمعار لصفوف أسوان لـFilGoal.com: "بعد الموسم سوف أعرف مصيري سواء بالعودة للزمالك أو الاستمرار في الإعارة مع أسوان وهذا بالتأكيد أمر يسعدني".

وواصل "في الوقت الحالي لا أشارك مع أسوان بسبب خضوعي لجراحة وخلال أيام سأكون جاهز للمشاركة".

وشدد "الزمالك هو صاحب القرار وهو من يحدد مستقبلي".

يوسف أسامة نبيه صانع الألعاب مواليد 2000 والمعار لأسوان أيضا قال لـFilGoa.ocm: "ليس لدي أي مشكلة في الإعارة مرة أخرى لا زلت صغيرا واللعب في الدوري يزيد من خبراتي".

واستكمل "أريد استكمال مسيرتي وعدم العودة مرة أخرى للعب مع الناشئين فأنا لا زلت صغيرا وأبلغ 20 عاما فقط".

وأتم تصريحاته "وجهتي المقبلة سيحددها الزمالك سواء بالبقاء وهذا أمر يسعدني أو بالإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات".