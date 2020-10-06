مؤشرات جيدة بشأن تأهيل الشناوي.. وكدمة في الكاحل سبب غياب بادجي ضد إنبي

واصل محمد الشناوي تنفيذ البرنامج العلاجي على هامش مران اليوم الثلاثاء وسط مؤشرات مبشرة بخصوص إصابته.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وأجرى الشناوي جلسات علاجية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى الشناوي جلسة علاج طبيعي وهناك استجابة للعلاج ومؤشرات مبشرة للجهاز الفني بشأن تجهيزه قبل مواجهة الوداد يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري.

وكان الشناوي قد طلب استبداله في مباراة المقاولون الأخيرة بسبب شعوره بشد في العضلة الضامة.

كما اكتفى أليو بادجي مهاجم الأهلي بأداء جلسة في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" على هامش مران الفريق.

وغاب بادجي عن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بسبب كدمة في الكاحل ليتم استبعاده من أجل إراحته.

ويلعب الأهلي أمام إنبي مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

وتعرض بادجي لكدمة في كاحل القدم أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي اليوم، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واشتمل مران الأهلي على جانب بدني خفيف فيما ركز بيتسو موسيماني المدير الفني على تدريبات الكرة وأجرى تقسيمة بطول الملعب "تراي ماتش" وحرص على تصويب الأخطاء.

ويتبقى للأهلي مواجهة أخرى أمام بيراميدز قبل الاستعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.