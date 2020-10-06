قائمة الأهلي - موسيماني يضم 8 شباب لمواجهة إنبي.. استمرار صالح وغياب بادجي

ضمت قائمة الأهلي 8 لاعبين من فريق الشباب استعدادا لمواجهة إنبي كما شهدت غياب عدد من الأساسيين.

أعلن بيتسو موسيماني قائمة الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

وضمت القائمة كل من مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان وفارس طارق ومحمد مغربي ومحمد شكري وشادي رضوان ومحمد فخري وعربي بدرمن فريق الشباب ضمن 22 لاعبا بقائمة المباراة.

بينما يغيب عن الفريق محمد الشناوي للإصابة وياسر إبراهيم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وعلي معلول وجيرالدو للانضمام إلى منتخب بلادهما كما غاب أليو بادجي بسبب كدمة في الكاحل.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير - أحمد طارق سليمان.

الدفاع: أيمن أشرف – أحمد فتحي – محمد شكري – محمد هاني - فارس طارق - محمد مغربي.

الوسط: حمدي فتحي – صالح جمعة – وليد سليمان – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي رضوان – محمد فخري – عربي بدر.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – مروان محسن - جونيور أجاي.