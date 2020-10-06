نجل ستانكوفيتش وناينجولان في قائمة إنتر الأوروبية.. واستبعاد فيتشينو

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - إنتر

أعلن نادي إنتر الإيطالي قائمته الأوروبية المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

يتواجد الأفاعي في قائمة تضم ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادبخ الألماني وشاختار دونتسك الأوكراني.

وشهدت القائمة تواجد رادجا ناينجولان على الرغم من اقترابه من الرحيل إلى كالياري في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

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واستبعد كونتي كل من ماتيس فيتشينو والحارس المخضرم دانييلي باديلي.

ولتعويض استبعاد باديلي ضم كونتي لحراسة المرمى إينوت رادو وفيليب ستانكوفيتش حارس الفريق الشاب ونجل ديان ستانكوفيتش لاعب الفريق السابق.

وجاءت قائمة المدير الفني أنطونيو كونتي كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش – إينوت رادو – فيليب ستانكوفيتش

الدفاع: أشرف حكيمي – ستيفن دي فري – ألكسندر كولاروف – أندريا رانوكيا – أشلي يونج – دي أمبروزيو – ماتيو دارميان – ميلان شكرينيار – أندريا باستوني

الوسط: روبرتو جاليارديني – ستيفانو سينسي – إيفان بيريشيتش – أرتورو فيدال – نيكولو باريلا – كريستان إريكسن – رادجا ناينجولان – مارسيلو بروزوفيتش – موريتي

الهجوم: أليكسيس سانشيز – روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز - أندريا بينامونتي

إنتر دوري أبطال أوروبا
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