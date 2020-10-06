قائمة بيراميدز - غياب عمر جابر وتراوري وكانون عن مواجهة نادي مصر
الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 19:04
كتب : عاطف شادي
أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة نادي مصر غدا الأربعاء، في الجولة الـ32 للدوري المصري.
ويغيب عن بيراميدز في هذه المباراة عمر جابر للإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات.
وكذلك الثنائي ولفريد كانون لانضمامه لمنتخب كوت ديفوار، وإريك تراوري لانضمامه لمنتخب بوركينا فاسو.
وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان.
خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة.
خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.