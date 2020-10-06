مران الأهلي - سلبية "رابيد تيست" اللاعبين.. مشاركة أيمن أشرف واكتفاء الشيخ ووحيد بالتأهيل

أعلن النادي الأهلي سلبية تحاليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفني.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران.

وشهد المران مشاركة أيمن أشرف مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد معاناته من إجهاد.

أما أحمد الشيخ فاكتفى بجلسة في صالة الألعاب الرياضية ومواصلة التأهيل من أجل الجاهزية خلال الفترة المقبلة.

واكتفى محمود وحيد ظهير أيسر الفريق بالتأهيل ولم يشارك في المران الجماعي.

وواصل محمد الشناوي تنفيذ البرنامج العلاجي على هامش مران اليوم الثلاثاء.

وأجرى الشناوي جلسات علاجية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.