مران الزمالك - انتظام أوناجم ومشاركة مصطفى فتحي مع الغائبين عن مواجهة سموحة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 18:17

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو - الزمالك - سموحة

انتظم محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة بمقر النادي.

واستأنف الزمالك تدريباته دون راحة بعد الفوز على سموحة 2-1 في ثمن نهائي كأس مصر أمس الإثنين.

وشارك أوناجم في التدريبات بصورة طبيعية بعدما غاب الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في الركبة.

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وتعافى أوناجم بعد الخضوع لبرنامج تأهيلي وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة باتشيكو منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات الجماعية والاكتفاء بالتمارين الاستشفائية.

لكن مصطفى فتحي حرص على الاستمرار في التدريبات الجماعية وشارك مع الغائبين عن مباراة سموحة.

ويحاول مصطفى فتحي زيادة معدلات اللياقة الفنية والبدنية ورفع مستواه ليكون جاهزا خلال الفترة المقبلة.

وخصص جايمي باتشيكو فقرة تدريبات فنية خاصة للاعبية في مران اليوم الثلاثاء والتركيز على بعض الجمل الخططية.

وركز باتشيكو مع اللاعبين على اللعب من لمسة واحدة وكيفية التعامل في الانفرادات بتقسيم اللاعبين لثنائيات للمراوغة والتسديد على المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة مساء الخميس ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

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