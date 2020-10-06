وفاة مدرب أثناء مباراة في دوري الدرجة الرابعة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 17:46

كتب : رضا السنباطي

أكرم حليفة مدرب فارسكور الراحل

توفي أكرم حفيلة المدير الفني لمركز شباب فارسكور أحد أندية القسم الرابع بسبب أزمة قلبية أثناء مباراة الروضة.

وتعرض أكرم حفيلة لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول من المباراة المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري الدرجة الثالثة.

وقال إكرامي طلبة رئيس مجلس إدارة مركز شباب فارسكور لـFilGoal.com: "كنا نشارك في دورة الترقي للصعود للتصفيات النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة على ملعب رأس البر، وتقدمنا بالهدف الأول ثم الثاني وبعدها صافح المدير الفني أحد اللاعبين وأثناء عودته إلى مقاعد البدلاء سقط على الأرض".

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وأكمل "حاولنا إفاقته ولم نستطع وذهبنا إلى المستشفى لكنه كان قد توفي بسبب أزمة قلبية".

ومن جانبه قال صلاح سالم لاعب دمياط وفارسكور السابق: "تواصلت مع أكرم ظهر اليوم قبل المباراة وكان يريد ذهابي معه ولكني اعتذرت لظروف خارجة عن إرادتي واتصلت بالمدير الإداري لمتابعة المباراة وأخبرني أن أكرم سقط في الملعب وذهب إلى المستشفى وتوفي هناك".

وصرح أحمد مجاهد معلق المباراة لـFilGoal.com: "كنت أعلق على المباراة من منطقة مرتفعة خلف مقاعد البدلاء وشاهدت المدرب يسقط على ظهره وكان فريق فارسكور متقدما بهدفين، وعلمنا ونحن في الملعب بأنه توفي".

وتتقدم أسرة FilGoal.com بالتعازي لأسرة المدرب الفقيد وتتمنى له الصبر والسلوان.

فراسكور دوري الدرجة الرابعة أكرم حليفة
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