إسلام عوض لـ في الجول: لا أعلم سبب شائعات وفاتي.. أنا بخير وفي منزلي

قال إسلام عوض لاعب إنبي والزمالك السابق إنه بخير ولم يحدث له شيء، مشيرا إلى أنه لا يعلم سبب الشائعات المنتشرة حول وفاته في حادث سيارة، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح إسلام عوض: "أنا سليم وبخير، في منزلي، لا أعلم سبب هذه الشائعات".

وأضاف "شعرت بالفزع من كثرة الاتصال بي فجأة دون سبب بالنسبة لي".

وواصل "لا أعلم ماذا سيستفيد أصحاب الشائعات".

وأتم "فوجئت بعدة اتصالات من لاعبي الزمالك للاطمئنان على سلامتي".

وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر وفاة لاعب الزمالك السابق في حادث سيارة وهو ما لم يحدث.

صاحب الـ33 عاما لعب لإنبي في الفترة من 2006 وحتى 2012 قبل أن ينضم في يناير من ذلك العام إلى الزمالك ثم يرحل في سبتمبر 2014 إلى طلائع الجيش.

وشارك إسلام عوض في 4 مباريات دولية مع منتخب مصر منذ ظهوره الأول في 2008 بقميص الفراعنة.