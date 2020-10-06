تقاير: ميليك رفض فيورنتينا وفالنسيا ويتدرب منفردا حتى يناير

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 15:29

كتب : محرر في الجول

أركاديوش ميليك - نابولي - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

ينوي أركاديوش ميليك مهاجم نابولي التدرب منفردا حتى شهر يناير المقبل، بعد رفض الانتقال إلى فيورنتينا أو فالنسيا أمس الاثنين أخر أيام موسم الانتقالات الصيفية.

أركاديوز ميليك

النادي : نابولي

وذكرت صحيفة "كوريير ديللو سبورت" أن ميليك الذي كان عازما على الانتقال إلى يوفنتوس انتهى به الأمر برفض الانتقال إلى فيورنتينا في اليوم الأخر لسوق الانتقالات.

وأشارت إلى أن ميليك قرر التدرب منفردا حتى يحصل على حريته من نابولي في يناير المقبل، ويبدأ في التفاوض مع الأندية المهتمة بضمه.

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وكشفت شبكة "ميدياست" عن أن ميليك كان يريد فقط يوفنتوس بعد تلقي مكالمة هاتفية من أندريا بيرلو مدرب البيانكونيري.

وأفادت أن كل شيء بدأ بعد ذلك في الانهيار، ووجه يوفنتوس اهتمامه إلى مهاجم روما إدين دزيكو الذي وافق أيضا على الانتقال إلى فريق بيرلو.

وبدا أن ميليك في طريقه إلى روما ليكون بديلا لدزيكو، لكن هذا الانتقال أيضا لم يتم.

ولا يزال المهاجم البالغ من العمر 26 عاما لاعبا في نابولي بعد إغلاق نافذة الانتقالات مساء أمس ورفض العروض المتأخرة من فيورنتينا وفالنسيا.

كان ميليك انضم لنابولي من أياكس مقابل 33 مليون يورو في عام 2016 وسجل 48 هدفا في 122 مباراة.

وينتهي عقد صاحب الـ 26 عاما في الصيف المقبل، ولا ينوي نابولي تجديد تعاقده خاصة بعد ضم النيجيري فيكتور أوسيمين من ليل.

نابولي يوفنتوس ميليك روما
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