صراع ناري قبل جولتي الحسم.. تعرف على فرص الصعود في مجموعات الدرجة الثانية

اقتربت مرحلة الحسم في دوري الدرجة الثانية لتحديد المتأهلين إلى الدوري المصري الممتاز، مع تبقي جولتين وصراع محتدم بين 3 فرق في مجموعتين مع حسابات معقدة، وصراع بين فريقين في المجموعة الثالثة.

يرصد لكم FilGoal.com من خلال التقرير التالي فرص التأهل في المجموعات الثلاثة لدوري الدرجة الثانية قبل النهاية بجولتين.

مجموعة الصعيد

تقام الجولة الـ21 يوم الأربعاء ويلتقي خلالها المتصدر بني سويف برصيد 41 نقطة أمام الوصيف البنك الأهلي 40 نقطة، فيما يواجه ثالث المجموعة الألومنيوم برصيد 39 نقطة مع ديروط.

بني سويف لديه فرصيتن للصعود، الفوز أمام البنك الأهلي ثم طهطا في الجولة الأخيرة يصعد دون النظر لنتائج الألومنيوم ثالث المجموعة.

الفوز ضد البنك الأهلي وتعثر الألومنيوم مع ديروط سواء بالتعادل أو الهزيمة يضمن صعود بني سويف مباشرة.

البنك الأهلي لديه 3 فرص، الفوز أمام بني سويف ثم بترول أسيوط يصعد مباشرة دون انتظار نتائج الآخرين.

الفرصة الثانية هي التعادل مع بني سويف والفوز على بترول أسيوط سيصل رصيد البنك الأهلي إلى 44 نقطة، ويحتاج إلى تعادل بني سويف في الجولة الأخيرة مع طهطا ليصل رصيد بني سويف إلى 43 نقطة مع تعثر الألومنيوم في إحدى المباراتين ليصل رصيده إلى 43 نقطة.

في حالة فوز البنك الأهلي على بني سويف والتعادل مع بترول أسيوط سيصل رصيده إلى 44 نقطة، تحقيق بني سويف الفوز على طهطا سيصل رصيده إلى 44 نقطة مع تعثر الألومنيوم في إحدى المباراتين، سيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة وهي لمصلحة البنك الأهلي، إذ حقق الفوز على بني سويف في لقاء الدور الأول.

الألومنيوم صاحب المركز الثالث، يحتاج للفوز على ديروط وسوهاج ليصل رصيده إلى 45 نقطة، فرصته في تعادل البنك الأهلي مع بني سويف، وتعادل بني سويف مع طهطا، يصعد مباشرة إلى الممتاز.

في حالة فوز الألومنيوم بالمباراتين وتعادل بني سويف في مباراة البنك، والفوز ضد طهطا سيتم النظر إلى المواجهات المباشرة وهي التعادل في المواجهات، إذ حقق كل فريق الفوز بهدف دون رد، لذا سيتم النظر إلى فارق الأهداف، وهو ما سيكون عبئا على الألومنيوم إذ يحتاج لعدد تهديفي أكبر، لأن فارق الأهداف لصالح بني سويف بفارق 5 أهداف.

مجموعة القاهرة

سيراميكا حافظ على صدارته لجدول الترتيب طيلة المباريات في المسابقة ووصل رصيده إلى 39 نقطة والداخلية الوصيف 37 نقطة وبتروجت الثالث 36 نقطة ويحتاج سيراميكا للفوز أمام المريخ وجمهورية شبين للتأهل مباشرة بغض النظر عن نتائج الثاني والثالث.

الفرصة الثانية، هي تحقيق الفوز على المريخ ثم تعثر الداخلية وبتروجت لضمان صعود سيراميكا، هناك أيضا فرصة ثالثة في حالة تعادله مفي مباراة والفوز بأخرى مع فوز الداخلية في المباراتين، سيصعد بالمواجهات المباشرة مع الداخلية.

فرص الداخلية في المركز الثاني، يحتاج لتحقيق انتصارين على جمهورية شبين والنصر مع خسارة سيراميكا في إحدى مباراتيه المتبقيتين.

في حالة تعادل سرياميكا وتحقيق الفوز في مباراة والتساوي مع الداخلية برصيد 43 نقطة، يصعد سيراميكا بفارق المواجهات المباشرة.

بتروجت ثالث المجموعة برصيد 36 نقطة، فرصته في تحقيق الفوز في المباراتين على النجوم والمرخي ليصل رصيده إلى 42 نقطة مع تعثر الداخلية في إحدى المباراتين.

المواجهات المباشرة بين سراميكا وبتروجيت، هي فوز سيراميكا في الدور الأول بهدف دون رد، وخسارته إيابا بنتيجة 2-1، وقد يتم النظر إلى فارق الأهداف العام في مباريات الدوري وهو ما يدفع بتروجيت لتجاوز فارق الهدفين بينه وبين سيراميكا خلال المواجهتين المتبقيتين.

مجموعة بحري

انحصرت المنافسة بين غزل المحلة المتصدر برصيد 41 نقطة، وفاركو الوصيف برصيد 39 نقطة.

فرص غزل المحلة، تتمثل في الفوز في المواجهتين المقبلتين على بيلا والأولمبي دون النظر لنتائج فاركو.

ثانيا، فوز المحلة على بيلا مع تعثر فاركو سواء بالتعادل أو الخسارة مع أبو قير للأسمدة، ما يضمن للغزل التأهل.

فرص فاركو، الوصيف برصيد 39 نقطة، الفوز أمام أبو قير للأسمدة وعلى بلدية المحلة، وسيخوض المباراتين على ملعبه، بجانب خسارة المحلة في مباراة من المباراتين.

في حالة تحقيق فاركو للفوز في المباراتين مع تعادل غزل المحلة في مباراة وتحقيق الفوز في مباراة، سيصل رصيدهما إلى 45 نقطة وسيتم وقتها الاحتكام للمواجهات المباشرة، وهي تعادل الفريقين في المباراتين بنتيجة 1-1، وقتها سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف في جدول الترتيب لهما، ويتفوق غزل المحلة بـ5 أهداف.