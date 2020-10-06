المحلة: لدينا مستحقات عند إمام عاشور وصدر ضده حكم بالحبس

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 13:43

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الزمالك - سموحة

قال حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة والمشرف العام على الكرة إن فريقه لديه مستحقات لدى إمام عاشور لاعب الزمالك بقيمة مليوني جنيه، مشيرا إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد اللاعب وحكم بحبسه لـ3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

وصرح عزو عبر قناة أون تايم سبورتس "لنا مستحقات لدى اللاعب بقيمة مليوني جنيه، حصلنا على 500 ألف عند استلامه الاستغناء الخاص به، ويتبقى 1.5 مليون جنيه على 3 شيكات".

وأضاف "للأسف عند تاريخ سداد الشيكات نتواصل مع اللاعب، ولكنه يتهرب، أما والده رد علينا مرة واحدة فقط".

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وتابع "هذه أموال شركة وليست خاصة به، لذا رفعنا الأمر للشؤون القانونية بالنادي، ورفعنا دعوى قضائية".

وأوضح "صدر حكم ضد اللاعب بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ".

وأتم رئيس نادي غزل المحلة تصريحاته "استنفذنا كل الطرق مع اللاعب، فهو يتهرب من الرد على إداري النادي".

إمام عاشور صاحب الـ22 عاما لعب لحرس الحدود معارا من غزل المحلة قبل انضمامه إلى الزمالك في صيف 2019.

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