تقرير: مهلة أخيرة من كونتي لإريكسن في إنتر ميلان

منح أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان لاعبه كريستيان إريكسن مهلة أخيرة من أجل الاستمرار في صفوف النيراتزوري.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وكان صانع الألعاب الدنماركي قريبا من مغادرة إنتر ميلان هذا الصيف، وبعد 6 شهور فقط من انضمامه من توتنام.

لكن صاحب الـ28 عاما والذي يمتد تعاقده لأربعة مواسم مقبلة لم يرحل عن إنتر، وعليه القتال من أجل دخول التشكيل الأساسي للفريق.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن كونتي قرر منح إريكسن مهلة أخيرة مدتها 3 شهور من أجل إثبات قدراته مع الفريق.

وبناء على الأداء الذي سيقدمه إريكسن، سيتخذ كونتي قراره بشأن استمراره في يناير المقبل.

وشارك إريكسن لدقائق معدودة في أول مباراتين في الموسم ضد فيورنتينا وبينيفينتو، ثم جلس على مقاعد البدلاء في التعادل 1-1 مع لاتسيو.