الكشف عن سبب استمرار ناينجولان مع إنتر ميلان

أوقف ستيفن زهانج رئيس إنتر ميلان انتقال لاعب الوسط راديا ناينجولان إلى كالياري.

راجا ناينجولان النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن ناينجولان توصل إلى اتفاق مع كالياري، لكن لم يكن الناديان قريبين من أي اتفاق.

وزعمت الصحيفة أن زهانج طلب 10 ملايين يورو مقابل انتقال ناينجولان بشكل نهائي، أو انتقاله معارا مع بند يلزم كالياري بالشراء.

وقضى ناينجولان الموسم الماضي على سبيل الإعارة في كالياري، وكان مستعدا للانتقال إلى الفريق بشكل دائم هذا الصيف.

لكن صاحب الـ32 عاما عاد إلى إنتر وشارك في الفوز على فيورنتينا 4-3.

ويمتد تعاقد اللاعب الدولي البلجيكي مع إنتر حتى يونيو 2022، وبالتالي عليه القتال من أجل إيجاد مكان في فريق أنطونيو كونتي حتى يناير المقبل على الأقل.