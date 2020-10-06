فيفا يوضح لـ في الجول موقف ومواعيد القيد في مصر والسعودية والدوريات الخمس الكبرى في أوروبا

انتهت سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يوم الإثنين، ومع الظروف الاستثنائية لنهاية السوق، تتساءل الجماهير حول موعد سوق الانتقالات الشتوية في نفس الدوريات، بجانب بعض التساؤلات للدوريات العربية.

FilGoal.com تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي أوضح بعض الأمور بالنسبة للقيد في مصر والسعودية والمغرب والإمارات وتونس والجزائر، وبالنسبة كذلك للقيد في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وقال متحدث باسم "فيفا" لـFilGoal.com عن القيد في الدوري المصري "حتى اللحظة، لا توجد تعديلات بعد في نظام القيد والانتقالات الخاص بالدوري المصري، فور إقرار تعديلات فترة القيد يتم دمجها في جداول فيفا بشكل طبيعي، لا توجد مشكلة في الأمر".

وواصل "لا توجد مشكلة، فور اعتماد التعديلات يتم إدراج القيد في الدوري المصري بالشكل الجديد".

ماذا عن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا؟ متى تفتح سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا؟

"بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، فترة القيد في شهر يناير تبدأ من 2 من نفس الشهر إلى الأول من شهر فبراير".

وواصل "السوق الصيفية من الموسم الجديد في إنجلترا ستكون في الأول من يوليو المقبل وفقا لما تم تسجيله من الاتحاد الإنجليزي".

"السوق الشتوية في فرنسا ستبدأ يوم 2 يناير وتنتهي يوم 1 فبراير".

"السوق الشتوية في ألمانيا ستبدأ في نفس موعد فرنسا وإنجلترا وتنتهي في نفس الموعد".

"السوق الشتوية في إيطاليا حتى الآن تبدأ يوم 4 يناير وتنتهي يوم 1 فبراير المقبل".

"السوق الشتوية في إسبانيا تبدأ يوم 4 يناير وتنتهي يوم 1 فبراير".

مواعيد القيد في السعودية

"بالنسبة لموسم 2020-2021 في السعودية ففترة القيد الصيفية بدأت من 15 أغسطس وتستمر حتى 6 نوفمبر، وبالنسبة للقيد الشتوي تبدأ يوم 11 يناير وتنتهي يوم 7 فبراير".

مواعيد القيد في الدوري الإماراتي

بالنسبة للدوري الإماراتي موسم 2020-2021

"مواعيد القيد بدأت من 15 يوليو وتستمر حتى 6 أكتوبر الجاري".

"مواعيد القيد الشتوي تبدأ يوم 5 يناير المقبل وتستمر حتى 1 فبراير المقبل".

بالنسبة للدوري التونسي 2020-2021

"مواعيد القيد الصيفية بدأت يوم 15 سبتمبر وتستمر حتى 7 من شهر ديسمبر المقبل، ومواعيد القيد الشتوية تبدأ من 25 يناير المقبل وحتى 21 فبراير".

الدوري المغربي

"بالنسبة للدوري المغربي موسم 2020-2021، فترة القيد الأولى تبدأ من 21 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر، والفترة الثانية في الشتاء، من 1 يناير إلى 31 من نفس الشهر".

الدوري الجزائري

"بالنسبة للدوري الجزائري موسم 2020-2021 ففترة التسجيل الأولى من 5 أغسطس 2020 وحتى 27 أكتوبر الجاري، وفترة القيد في الشتاء تبدأ 24 يناير وحتى 14 فبراير المقبل".

وأتم المتحدث: "من الممكن أن تتغير المواعيد بناء على طلب اتحادات الكرة وأيضا موافقة فيفا على الطلب".