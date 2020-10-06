الإسماعيلي يعيد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين

قررت إدارة النادي الإسماعيلي إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين في النادي، وذلك في بيان رسمي.

وقال البيان إن طارق زين سيتولى منصب مدير قطاع الناشئين وخالد القماش مديرا فنيا للقطاع.

ويتولى عطية صابر منصب المدير الفني لفريق 99، فيما يتولى إسماعيل حفني الإشراف على قطاع البراعم والأكاديميات.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

الإسماعيلي حقق 3 انتصارات في آخر 10 مواجهات له في الدوري، وخسر 5 مواجهات وتعادل مرتين.