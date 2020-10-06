رومانو: أتليتكو يمتلك خيار الشراء بعد استعارة توريرا ولكن

يمتلك أتليتكو مدريد خيارا للشراء النهائي في عقد لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال المعار إلى صفوفه، يمكن تفعيله بعد نهاية عام الإعارة. وذلك وفقا لتقرير نشره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا".

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وقال رومانو، إن أتليتكو يمتلك خيارا لشراء توريرا بشكل نهائي في يونيو 2021 بعد نهاية مدة الإعارة إذا ما رغب في تفعيله.

ووضع الناديان أرسنال وأتليتكو بندا بأحقية الشراء بقيمة 21 مليون يورو.

وألمح فابريزيو إلى أن العلاقة قد توترت بين الناديين بعد صفقة توماس بارتي إلى أرسنال، بعد أن تمت بشكل "غير متوقع" للجانب الإسباني بتفعيل الشرط الجزائي للاعب بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني.

توريرا صاحب الـ24 عاما انضم إلى أرسنال قادما من سامبدوريا في صيف 2018 بمبلغ 28.65 مليون يورو.

ولعب توريرا بقميص أرسنال في 89 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين. كما مثل منتخب أوروجواي في 23 مباراة دولية منذ مارس 2018.