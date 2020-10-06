دق جرس الاحتفال الآن.. رسميا - توماس بارتي أرسنالي

انتظروا كثيرا، وكثيرا، وكثيرا. قرأوا أخبارا تنفي إتمام الصفقة، والآن كل ذلك انتهى وحان وقت الاحتفال. دق جرس الحفلة وانضم توماس بارتي رسميا إلى أرسنال.

وأعلن أرسنال تعاقده بشكل رسمي مع الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد.

أرسنال ارتبط بالتعاقد مع بارتي منذ بداية سوق الانتقالات، ولكن أتليتكو مدريد رفض الدخول في أي مناقشات بخصوص الصفقة ورفض كل العروض، ومن هنا جاء قرار كسر عقد اللاعب.

ودفع أرسنال 45 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد بارتي، ليحصل على جوهرة غانا من فم دييجو سيميوني.

الصفقة التي أعلنت في اللحظات الأخيرة مع سوق الانتقالات، أنهت سوق أرسنال الذي تعاقد مع ويليان وجابريل واستعارة سيبايوس وتجديد عقد أوباميانج، بأفضل طريقة ممكنة.

وسيرتدي بارتي الذي سينضم لمعسكر منتخب بلاده غانا للقميص رقم 18.

بارتي صاحب الـ 27 عاما لاعب وسط غاني لعب معارا من أتليتكو مدريد في السابق إلى مايوركا وألميريا.

اللاعب الذي يتمتع بقوة جسمانية كبيرة، ويمتاز بقطع الكرات من الخصم وبالتسديد القوية بعيدة المدى، خاض 188 مباراة بقميص أتليتكو، سجّل خلالها 16 هدفا، وصنع 12.

ويمتلك توماس 26 مباراة دولية مع منتخب غانا، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019.