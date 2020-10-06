دق جرس الاحتفال الآن.. رسميا - توماس بارتي أرسنالي

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

توماس بارتي - أرسنال

انتظروا كثيرا، وكثيرا، وكثيرا. قرأوا أخبارا تنفي إتمام الصفقة، والآن كل ذلك انتهى وحان وقت الاحتفال. دق جرس الحفلة وانضم توماس بارتي رسميا إلى أرسنال.

وأعلن أرسنال تعاقده بشكل رسمي مع الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد.

أرسنال ارتبط بالتعاقد مع بارتي منذ بداية سوق الانتقالات، ولكن أتليتكو مدريد رفض الدخول في أي مناقشات بخصوص الصفقة ورفض كل العروض، ومن هنا جاء قرار كسر عقد اللاعب.

أخبار متعلقة
أسد جديد في كتيبة سيميوني.. رسميا - توريرا إلى أتليتكو مدريد برشلونة يعير مدافعه إلى بنفيكا رسميا – يونايتد يضم جناح أتالانتا الشاب رسميا – الإعارة الثالثة.. نابولي يضم باكايوكو من تشيلسي

ودفع أرسنال 45 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد بارتي، ليحصل على جوهرة غانا من فم دييجو سيميوني.

الصفقة التي أعلنت في اللحظات الأخيرة مع سوق الانتقالات، أنهت سوق أرسنال الذي تعاقد مع ويليان وجابريل واستعارة سيبايوس وتجديد عقد أوباميانج، بأفضل طريقة ممكنة.

وسيرتدي بارتي الذي سينضم لمعسكر منتخب بلاده غانا للقميص رقم 18.

بارتي صاحب الـ 27 عاما لاعب وسط غاني لعب معارا من أتليتكو مدريد في السابق إلى مايوركا وألميريا.

اللاعب الذي يتمتع بقوة جسمانية كبيرة، ويمتاز بقطع الكرات من الخصم وبالتسديد القوية بعيدة المدى، خاض 188 مباراة بقميص أتليتكو، سجّل خلالها 16 هدفا، وصنع 12.

ويمتلك توماس 26 مباراة دولية مع منتخب غانا، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019.

في إنجلترا بارتي أرسنال أتليتكو مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - سان جيرمان يضم رافينيا من برشلونة 10 دقيقة | ميركاتو
اللجنة الأولمبية: يحق لـ مرتضى الاستئناف على عقوبته.. هذا سبب عدم تنفيذ قرارانا السابق ضده 12 دقيقة | مصر
صلاح محسن: ما المشكلة في طريقة احتفالي بالهدف ضد الزمالك؟ 23 دقيقة | مصر
دق جرس الاحتفال الآن.. رسميا - توماس بارتي أرسنالي 28 دقيقة | أوروبا
أسد جديد في كتيبة سيميوني.. رسميا - توريرا إلى أتليتكو مدريد 53 دقيقة | أوروبا
برشلونة يعير مدافعه إلى بنفيكا 57 دقيقة | أوروبا
أحمد سامي: أعتذر عن احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي ساعة | مصر
باتشيكو: الزمالك فاز على سموحة بالروح وليس الأداء.. هذا ما أريده قبل مواجهة الرجاء ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك