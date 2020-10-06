أسد جديد في كتيبة سيميوني.. رسميا - توريرا إلى أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

توريرا - أرسنال - توتنام

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني بشكل رسمي تعاقده مع لاعب وسط أرسنال لوكاس توريرا على سبيل الإعارة.

ووقع توريرا على عقود انضمامه لـ أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، بعدما اجتاز فحوصات الكشف الطبي قبل ثلاثة أيام من الآن.

توريرا سافر إلى إسبانيا يوم الجمعة الماضي، قبل أن يُعلن أتليتكو نجاحه في استعارة لاعب وسط أرسنال لنهاية الموسم، مع عدم وجود بند بأحقية الشراء.

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توريرا صاحب الـ 24 عاما انضم لـ أرسنال في صيف 2018 قادما من سامبدوريا الإيطالي.

ولعب لوكاس 39 مباراة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

منذ انضمامه لـ أرسنال، وشارك توريرا في 89 مباراة في كل البطولات، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

الإسباني ميكيل أرتيتا، اعتمد على توريرا في 17 مناسبة ولكن غياب اللاعب بسبب الإصابة، إلى جانب تفضيل أرتيتا لثنائية جرانيت تشاكا وداني سيبايوس أخرج اللاعب من حسابات مدرب المدفعجية.

على المستوى الدولي، لعب لوكاس 23 مباراة بقميص منتخب أوروجواي.

وحقق توريرا لقب كأس إنجلترا ولقب كأس الرابطة الإنجليزية مع أرسنال.

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