برشلونة يعير مدافعه إلى بنفيكا

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 00:14

كتب : FilGoal

توديبو - برشلونة

أعلن برشلونة إعارته لمدافعه جيان كلير توديبو إلى صفوف بنفيكا بعقد يمتد لعامين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني أن بنفيكا سيدفع مليوني يورو نظير الإعارة، مع إمكانية ضمه لصاحب الـ20 عاما نهائيا بمقابل 20 مليون يورو.

وانضم توديبو إلى برشلونة في الانتقالات الشتوية من موسم 2018-2019 قادما من تولوز الفرنسي وشارك في لقاء ضد هويسكا.

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وفي النصف الثاني من الموسم الماضي أعير توديبو إلى صفوف شالكة الألماني.

وخاض توديبو 10 مباريات مع شالكة، ومثلهم مع تولوز وخمسة مع برشلونة.

وخلال مسيرته مع الفرق الأولى سجل هدفا وصنع مثله وكان ذلك مع تولوز.

بنفيكا توديبو برشلونة
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