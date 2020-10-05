باتشيكو: الزمالك فاز على سموحة بالروح وليس الأداء.. هذا ما أريده قبل مواجهة الرجاء

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 23:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتشيكو - الزمالك - سموحة

قال جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك إن في مباريات الكؤوس أهم شيء بالنسبة له هو الفوز.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين لهدف في ملعب الإسماعيلية اليوم الإثنين في دور الـ16 من كأس مصر.

وتحدث باتشيكو عقب المباراة قائلا: "في مباريات الكأس أهم شيء هو الفوز، وأهم شيء حتى السفر للمغرب للقاء الرجاء هو الفوز والحفاظ على اللاعبين".

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وأضاف "هناك مباريات سنفوز فيها بالأداء ومباريات أخرى بالروح مثلما حدث اليوم ضد سموحة".

وأكمل "أشكر كل اللاعبين على الحماس والروح ونستعد الآن للمباراة المقبلة، والفريق لديه شخصية قوية لتعويض التأخر بهدفين ساعدتنا على الفوز على سموحة".

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة الخميس المقبل في الجولة 32 من الدوري.

باتشيكو الزمالك سموحة في الكأس
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