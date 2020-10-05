أمير مرتضى: الموسم الحالي فاسد.. يعاقبون إمام عاشور لمراوغة لاعب ويتركون وليد سليمان الذي ضرب حكما

هاجم أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية وذلك عقب فوز فريقه على سموحة في كأس مصر.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين لهدف في دور الـ16 لكأس مصر.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "ما حدث من اللجنة الأولمبية عبث والزمالك مستهدف وكل يوم يضعوا أمامنا المزيد من العقبات وهذه أمور لا تحدث مع أي ناد آخر".

وأضاف "اتصلت بالمسؤول عن المسابقات في اتحاد الكرة من أجل السؤال كيف نلعب في إسماعيلية وبعد يومين في القاهرة ثم إسكندرية ثم السفر إلى المغرب وكان رده أن هذا أمر طبيعي لا يوجد به مشكلة".

وتابع "الموسم الكروي الحالي فاسد وكل شيء به خاطئ".

وأكمل "اتحاد الكرة أرسل لنا لنغير ملابس الفريق أمام سموحة لأن راعي بطولة كأس مصر مختلفا عن راعي الدوري".

وواصل ساخرا "أريد أن أرى حقوق الرعاية العظيمة الخاصة بالدوري لأن كل ما يحدث ليس إلا مجرد (عك)".

وأشار "حسام الزناتي يرد علينا وهو شخص لطيف لكنه لن يعطينا أي كلمة مقنعة".

وانتقل للهجوم على اللجنة الأولمبية المصرية قائلا: "منذ عام وأنا أسمع عن اللجنة الأولمبية ولا أعرف ما هي وما هو عملها".

وشدد "حتى نتحدث بشكل واضح وصريح اللجنة الأولمبية تقول هناك تجاوزات من رئيس الزمالك ولكن عندما اعتدى أحمد شوبير على أحد الضيوف على الهواء ظهر بعدما بشكل طبيعي على الهواء وكأن شيئا لم يحدث".

واستمر في الهجوم على اتحاد الكرة "إمام عاشور تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة لأنه راوغ أحد اللاعبين، ولكن عندما ضرب وليد سليمان حكما ماذا فعلوا له؟".

وعبر عن غضبه قائلا: "ما يحدث لا علاقة له بكرة القدم ولكنه فترة تجنيد".

وأكد "كل المنتمين للزمالك تجمعوا على أمر واحد وهو دعم النادي، ولن نسقط ولن تهتز منا شعرة واحدة".

وأتم تصريحاته "الفريق يعلم جيدا أن ما يحدث هدفه ضرب استقراره ولكن جميع اللاعبين لديهم شخصية مثل أعضاء مجلس الإدارة ولا يؤثر علينا أي شيء".