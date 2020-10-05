بعد إثارة "الوثيقة المنقوصة".. رسميا - روما يعلن ضم سمولينج

أعلن نادي روما الإيطالي بشكل رسمي تعاقده مع الإنجليزي كريس سمولينج من مانشستر يونايتد.

سمولينج لعب معارا في صفوف روما، قبل أن يدخل الأخير في مفاوضات مع يونايتد للحصول على خدمات مدافعه في صفقة بيع نهائي، وهو ما حدث في النهاية.

ووقع سمولينج على عقود انتقاله من يونايتد إلى روما لمدة 3 سنوات في صفقة قدرها 15 مليون يورو.

صفقة سمولينج تمت قبل دقائق قليلة جدا من نهاية سوق الانتقالات في إيطاليا، والذي انتهى في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهم هو إكتمال الأوراق وإرسالها للتوثيق قبل نهاية سوق الانتقالات، أما الإعلان الرسمي فقد يكون بعد نهاية السوق بشكل طبيعي.

وكشفت شبكة سبورت إيطاليا في تقرير حصري لها حدوث أزمة في أوراق سمولينج. مسؤولو روما أرسلوا الوثائق منقوصة إلى الاتحاد الإيطالي وهو ما جعل النادي مهدد بفقدان الصفقة.

⚠️ BREAKING NEWS Caso #Roma-#Smalling 👉🏻 l’affare sarebbe saltato perchè mancherebbe l’indice di liquidità, documento obbligatorio per l’ufficialità. #Friedkin chiede di allegarlo al contratto ora, nonostante sia fuori tempo massimo #Sportitalia#Sportitaliamercato — Sportitalia (@tvdellosport) October 5, 2020

لكن، ووفقا للتقرير الإيطالي، الاتحاد الإيطالي سمح لـ روما بإرسال الوثيقة المنقوصة للتم الصفقة بنجاح في النهاية.

وكان باولو فونسيكا المدير الفني للذئاب قد تحدث عن أهمية اللاعب في خططه من أجل تدعيم دفاع الذئاب.

سمولينج شارك الموسم الماضي في 30 مباراة بقميص روما في الدوري الإيطالي سجل خلالها 3 أهداف وساهم في إنهاء الفريق للموسم بالمركز الخامس.